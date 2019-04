மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளம் ஒன்றியத்தில் “அனைத்து கிராமங்களுக்கும் தரமான குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்வேன்” அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மனோஜ் பாண்டியன் பிரசாரம் + "||" + Alankulam Union I will provide quality water for all villages ADMK Candidate Manoj Pandian campaign

