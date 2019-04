மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை கணினி மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யும் இறுதிக்கட்ட பணி - கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + Final task to allocate electronic voting machines through the system - Headed by the Collector Happened

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை கணினி மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யும் இறுதிக்கட்ட பணி - கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது