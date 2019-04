மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர்களுக்கு பணம், பரிசுப்பொருட்கள் வழங்கினால் புகார் தெரிவிக்கலாம்கலெக்டர் தகவல் + "||" + Complaints can be made by giving money to voters Collector information

வாக்காளர்களுக்கு பணம், பரிசுப்பொருட்கள் வழங்கினால் புகார் தெரிவிக்கலாம்கலெக்டர் தகவல்