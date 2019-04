மாவட்ட செய்திகள்

‘விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்திட கை சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள்’ எச்.வசந்தகுமார் பிரசாரம் + "||" + 'Vote for hand sign to dismiss agricultural debts' H.Vasanthan Kumar's campaign

‘விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்திட கை சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள்’ எச்.வசந்தகுமார் பிரசாரம்