மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் துறை சார்பில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவினை வலியுறுத்தி நூதன பிரசாரம் + "||" + On behalf of the electoral department 100 percent vote turnover Campaign

தேர்தல் துறை சார்பில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவினை வலியுறுத்தி நூதன பிரசாரம்