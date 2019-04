மாவட்ட செய்திகள்

மோடி ஆட்சியில் அம்பானியும், அதானியும் மட்டும் பயனடைந்துள்ளனர் திருவாரூரில், டி.டி.வி. தினகரன் பேச்சு + "||" + In Modi's regime, Ambani and Adani have benefited only in Tiruvarur, DDV. Dinakaran speech

மோடி ஆட்சியில் அம்பானியும், அதானியும் மட்டும் பயனடைந்துள்ளனர் திருவாரூரில், டி.டி.வி. தினகரன் பேச்சு