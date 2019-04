மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி தொகுதியில் 694 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் கேமரா மூலம் கண்காணிக்க நடவடிக்கை தேர்தல் அலுவலர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + Thoothukudi constituency 694 Polling Centers The activity to monitor the camera Election Officer Sandeep Nanduri Information

