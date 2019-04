மாவட்ட செய்திகள்

காட்பாடியில், ரூ.11½ கோடி கைப்பற்றப்பட்ட விவகாரம்:கனரா வங்கி மேலாளரிடம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணைமுக்கிய ஆவணங்களை எடுத்துச்சென்றனர் + "||" + In the Katpadi, Rs.11½ crore affair: Canara bank manager to inquire into income tax officials They took important documents

காட்பாடியில், ரூ.11½ கோடி கைப்பற்றப்பட்ட விவகாரம்:கனரா வங்கி மேலாளரிடம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணைமுக்கிய ஆவணங்களை எடுத்துச்சென்றனர்