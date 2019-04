மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் தேர்தலில்வாக்களிக்க வசதியாக சக்கர நாற்காலிகள் தயார் + "||" + Disabilities in elections Comfortable wheelchairs are ready to vote

மாற்றுத்திறனாளிகள் தேர்தலில்வாக்களிக்க வசதியாக சக்கர நாற்காலிகள் தயார்