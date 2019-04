மாவட்ட செய்திகள்

“நாட்டின் நலன் காக்க நாம் தமிழர் கட்சியை ஆதரியுங்கள்” சீமான் வேண்டுகோள் + "||" + We support the Naam Tamilar party to protect the country interests Seeman request

“நாட்டின் நலன் காக்க நாம் தமிழர் கட்சியை ஆதரியுங்கள்” சீமான் வேண்டுகோள்