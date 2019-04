மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாது திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்க மத்திய அரசு தயங்குகிறது - தேவேகவுடா பேச்சு + "||" + central government is reluctant to grant permission for the Mekatatu project - DeveGowda Talk

மேகதாது திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்க மத்திய அரசு தயங்குகிறது - தேவேகவுடா பேச்சு