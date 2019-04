மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டுவாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு 3-வது கட்ட பயிற்சி வகுப்பு + "||" + For parliamentary elections 3rd Phase Training Course for Voting Officers

நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டுவாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு 3-வது கட்ட பயிற்சி வகுப்பு