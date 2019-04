மாவட்ட செய்திகள்

மோகனூர் அருகேகிணற்றில் மூழ்கி 2 மாணவர்கள் சாவுநீச்சல் பழக சென்ற போது பரிதாபம் + "||" + Near Mohanur The death of 2 students drowned in the well Worse when swimming swimsuit

மோகனூர் அருகேகிணற்றில் மூழ்கி 2 மாணவர்கள் சாவுநீச்சல் பழக சென்ற போது பரிதாபம்