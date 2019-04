மாவட்ட செய்திகள்

நீட் தேர்வை நீக்கி விட்டால் தமிழகம் வளர்ச்சி அடைந்து விடுமா? கமல்ஹாசன் ஆவேசம் + "||" + Will the Tamil Nadu grow if you remove the NEET exam? Kamal Hassan angrily

நீட் தேர்வை நீக்கி விட்டால் தமிழகம் வளர்ச்சி அடைந்து விடுமா? கமல்ஹாசன் ஆவேசம்