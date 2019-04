மாவட்ட செய்திகள்

கெயில் நிறுவனம் சார்பில்குழாய்கள் பதிக்கும் பணிக்கு எதிராக விவசாயிகள் தர்ணாதிருவெண்காடு அருகே பரபரப்பு + "||" + On behalf of Gail Company Farmers are against duties to pump Sightseeing near Thiruvenkadu

கெயில் நிறுவனம் சார்பில்குழாய்கள் பதிக்கும் பணிக்கு எதிராக விவசாயிகள் தர்ணாதிருவெண்காடு அருகே பரபரப்பு