மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர்- அரியலூரில் குருத்தோலை ஏந்தி கிறிஸ்தவர்கள் ஊர்வலம் + "||" + The procession of Christians in Perambalur-Ariyalur was carved out

பெரம்பலூர்- அரியலூரில் குருத்தோலை ஏந்தி கிறிஸ்தவர்கள் ஊர்வலம்