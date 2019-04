மாவட்ட செய்திகள்

அனல்மின் திட்டத்திற்கு நிலம் கொடுத்த விவசாயிகள் தேர்தல் புறக்கணிப்பு அமைதி பேச்சு வார்த்தை தோல்வி + "||" + Give the land to the thermal project Farmer's election boycott silence talks failed

அனல்மின் திட்டத்திற்கு நிலம் கொடுத்த விவசாயிகள் தேர்தல் புறக்கணிப்பு அமைதி பேச்சு வார்த்தை தோல்வி