மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த விவசாயிக்கு ஆயுள் தண்டனை திருவள்ளூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Rape the girl Life imprisonment for the farmer Tiruvallur Court Judgment

சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த விவசாயிக்கு ஆயுள் தண்டனை திருவள்ளூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு