மாவட்ட செய்திகள்

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்குரூ.2 ஆயிரம் நிதியுதவியை தேர்தலுக்கு பின்பு அரசு வழங்கும்சேலம் தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கே.ஆர்.எஸ்.சரவணன் உறுதி + "||" + The government will provide financial assistance of Rs 2,000 after the election Salem block at ADMK Candidate KRS Saravanan confirmed

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்குரூ.2 ஆயிரம் நிதியுதவியை தேர்தலுக்கு பின்பு அரசு வழங்கும்சேலம் தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கே.ஆர்.எஸ்.சரவணன் உறுதி