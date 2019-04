மாவட்ட செய்திகள்

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்தால்ஓசூர் நகரம் அபார வளர்ச்சி பெறும்வேட்பாளர் செல்லகுமார் பிரசாரம் + "||" + In the middle of Congress rule The city of Hosur gets great growth Candidate of Chelakumar

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்தால்ஓசூர் நகரம் அபார வளர்ச்சி பெறும்வேட்பாளர் செல்லகுமார் பிரசாரம்