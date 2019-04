மாவட்ட செய்திகள்

மத்தியில் நிலையான ஆட்சி தொடர மோடி மீண்டும் பிரதமராக வேண்டும் மனோஜ் பாண்டியனை ஆதரித்து சரத்குமார் பிரசாரம் + "||" + Modi needs to be the prime minister again to continue the stable regime Manoj Pandian supported Sarath Kumar Campaign

மத்தியில் நிலையான ஆட்சி தொடர மோடி மீண்டும் பிரதமராக வேண்டும் மனோஜ் பாண்டியனை ஆதரித்து சரத்குமார் பிரசாரம்