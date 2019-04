மாவட்ட செய்திகள்

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் ஒரு சதவீதம்கூட சிதறி விடக்கூடாது திருச்சியில் தமிமுன்அன்சாரி பேச்சு + "||" + Not a single percent of the minority votes will be scattered.

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் ஒரு சதவீதம்கூட சிதறி விடக்கூடாது திருச்சியில் தமிமுன்அன்சாரி பேச்சு