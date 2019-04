மாவட்ட செய்திகள்

பிரசாரத்தின்போது எந்த வேட்பாளர்களாலும் கண்டு கொள்ளப்படாத ஆலங்குளம் சிமெண்டு ஆலை வெற்றிக்கு பின்பாவது கவனிக்கப்படுமா? + "||" + During the campaign Alangulam cement plant which is not seen by any candidate Will you be noticed after success?

பிரசாரத்தின்போது எந்த வேட்பாளர்களாலும் கண்டு கொள்ளப்படாத ஆலங்குளம் சிமெண்டு ஆலை வெற்றிக்கு பின்பாவது கவனிக்கப்படுமா?