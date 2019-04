மாவட்ட செய்திகள்

தாலுகா அலுவலகங்களில் இருந்துவாக்குச்சாவடிகளுக்கு ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்கள் இன்று கொண்டு செல்லப்படுகின்றன + "||" + Voting machines for polling stations Are being brought today

