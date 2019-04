மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு மையங்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளை அழைத்து வர சக்கர நாற்காலிகள் + "||" + For polling centers Wheelchairs to bring out the disabled people

