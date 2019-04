மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக மக்களுக்கு துரோகம் செய்த மோடியை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் தொல்.திருமாவளவன் பேச்சு + "||" + We will send Modi to the Tamil people who betrayed the Tamil people

