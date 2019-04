மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கலூர் அருகே தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக விளம்பர பலகை வைத்ததால் பரபரப்பு; அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்காததால் கிராம மக்கள் அதிரடி + "||" + Fans of the billboard to ignore the election Do not provide basic facilities Rural people action

