மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இடி-மின்னலுடன் திடீர் மழைமரம் முறிந்து விழுந்து கூரியர் நிறுவன ஊழியர் பலி + "||" + Flood flooded on roads A thunderstorm with thunder and lightning in Bangalore

பெங்களூருவில் இடி-மின்னலுடன் திடீர் மழைமரம் முறிந்து விழுந்து கூரியர் நிறுவன ஊழியர் பலி