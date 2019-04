மாவட்ட செய்திகள்

110 வயதில் ஓட்டுப்போட தயாராக இருக்கும் மூதாட்டி‘உயிர் உள்ளவரை வாக்களிக்காமல் மட்டும் இருக்கமாட்டேன்’ என்கிறார் + "||" + Old woman who is 110 years old 'I will not be without voting for life'

110 வயதில் ஓட்டுப்போட தயாராக இருக்கும் மூதாட்டி‘உயிர் உள்ளவரை வாக்களிக்காமல் மட்டும் இருக்கமாட்டேன்’ என்கிறார்