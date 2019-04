மாவட்ட செய்திகள்

வாழப்பாடி அருகேமான் வேட்டையாடிய 4 பேருக்கு ரூ.80 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Near valappati 4 thousand of the deer hunted Rs 80 thousand fine

வாழப்பாடி அருகேமான் வேட்டையாடிய 4 பேருக்கு ரூ.80 ஆயிரம் அபராதம்