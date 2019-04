மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் 2,290 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று ஓட்டுப்பதிவு 19¼ லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க ஏற்பாடு + "||" + Today, in the 2,290 polling booths in Tanjore district, 19.5 lakh voters are expected to vote

