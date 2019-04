மாவட்ட செய்திகள்

தவறான சிகிச்சை அளித்ததாக புகார்:ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரியில் 6 மாத குழந்தை பரிதாப சாவுபெற்றோர், உறவினர்கள் முற்றுகை + "||" + Complain against wrong treatment: 6 month old child deaths at Jipmer Hospital The siege of parents and relatives

தவறான சிகிச்சை அளித்ததாக புகார்:ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரியில் 6 மாத குழந்தை பரிதாப சாவுபெற்றோர், உறவினர்கள் முற்றுகை