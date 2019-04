மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், தனி பஸ்களில் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டனர் - கலெக்டர் தகவல்

Employees working in the election, In separate buses were sent to the polling center

