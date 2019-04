அசோக் சவான் உள்பட முக்கிய தலைவர்கள் போட்டிமராட்டியத்தில் 2-ம் கட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தல்10 தொகுதிகளில் இன்று வாக்குப்பதிவு

மாவட்ட செய்திகள்

அசோக் சவான் உள்பட முக்கிய தலைவர்கள் போட்டிமராட்டியத்தில் 2-ம் கட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தல்10 தொகுதிகளில் இன்று வாக்குப்பதிவு + "||" + The main leaders including Ashok Chavan The 2nd phase of parliamentary elections in Maharashtra

அசோக் சவான் உள்பட முக்கிய தலைவர்கள் போட்டிமராட்டியத்தில் 2-ம் கட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தல்10 தொகுதிகளில் இன்று வாக்குப்பதிவு