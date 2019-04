மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பழுதானதால் ஓட்டுப்பதிவு தாமதம் வாக்காளர்கள் அவதி + "||" + Salem parliamentary constituency Delaying delay due to the failure of polling machines Voters are suffering

சேலம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பழுதானதால் ஓட்டுப்பதிவு தாமதம் வாக்காளர்கள் அவதி