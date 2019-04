மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி கூட்டம் நடத்தியதாக முன்னாள் அமைச்சர் உள்பட 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + The case was filed against three persons, including former minister, for violating election rules

