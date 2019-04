மாவட்ட செய்திகள்

வரிசையில் நின்று வாக்களித்த அ.தி.மு.க.-தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணனும் வாக்களித்தார் + "||" + Standing in line and voted ADMK DMK Candidates Minister Udumalai K. Radhakrishnan also voted

வரிசையில் நின்று வாக்களித்த அ.தி.மு.க.-தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணனும் வாக்களித்தார்