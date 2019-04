மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் விறுவிறுப்பான ஓட்டுப்பதிவு + "||" + Inquiry into the 6 Assembly seats in Pudukottai district

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் விறுவிறுப்பான ஓட்டுப்பதிவு