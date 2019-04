மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் நாடாளுமன்ற முதல் கட்ட தேர்தல்14 தொகுதிகளில் 70 சதவீத வாக்குப்பதிவுவாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று ஆர்வமாக வாக்களித்தனர் + "||" + First phase of parliament elections in Karnataka 70 percent turnout in 14 constituencies

கர்நாடகத்தில் நாடாளுமன்ற முதல் கட்ட தேர்தல்14 தொகுதிகளில் 70 சதவீத வாக்குப்பதிவுவாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று ஆர்வமாக வாக்களித்தனர்