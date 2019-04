மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதிவாக்கு எண்ணும் மையத்தில் 4 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்புசி.சி.டி.வி. கேமரா மூலம் 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பு + "||" + Namakkal parliamentary constituency 4 tier police security at the vote count center Cicitivi 24 hour tracking with camera

