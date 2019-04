மாவட்ட செய்திகள்

புனித வெள்ளியையொட்டிதூத்துக்குடி பனிமய மாதா ஆலயத்தில் சிலுவைப்பாதை வழிபாடு + "||" + Holy Friday At Tuticorin snowy moth temple Worship of the Cross

புனித வெள்ளியையொட்டிதூத்துக்குடி பனிமய மாதா ஆலயத்தில் சிலுவைப்பாதை வழிபாடு