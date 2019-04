மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து தஞ்சை வந்த உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் தவறவிட்ட ரூ.5 லட்சம் நகைகள் ரெயில்வே போலீசார் மீட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைத்தனர் + "||" + Tanjore came from Chennai Uzhavan Express train Rs 5 lakh jewels lost Railway police handed over the recipient

