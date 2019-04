மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறை ஏ.வி.சி. கல்லூரியில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Mayiladuthurai AVC In college Voting machines are kept Sealed deposit for rooms

மயிலாடுதுறை ஏ.வி.சி. கல்லூரியில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு