மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 2-வது கட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தல்14 தொகுதிகளில் நாளை பிரசாரம் ஓய்கிறதுதலைவர்கள் இறுதிகட்ட வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + 2nd phase of parliamentary elections in Karnataka Tomorrow is propagated in 14 constituencies

கர்நாடகத்தில் 2-வது கட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தல்14 தொகுதிகளில் நாளை பிரசாரம் ஓய்கிறதுதலைவர்கள் இறுதிகட்ட வாக்கு சேகரிப்பு