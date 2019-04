மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பனப்பள்ளியில்மின்னல் தாக்கி வீடு தீப்பிடித்தது + "||" + In veppanappalli Lightning hit home and fire broke out

வேப்பனப்பள்ளியில்மின்னல் தாக்கி வீடு தீப்பிடித்தது