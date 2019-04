மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை, நாடாளுமன்றம் உள்பட4 தேர்தல்களில் ஓட்டுப்போடாத நடிகை ரம்யாஊருக்கு தான் உபதேசமா? என நெட்டிசன்கள் ஆவேசம் + "||" + Assembly, Parliament etc. 4 elections Who did not vote Actress Ramya

சட்டசபை, நாடாளுமன்றம் உள்பட4 தேர்தல்களில் ஓட்டுப்போடாத நடிகை ரம்யாஊருக்கு தான் உபதேசமா? என நெட்டிசன்கள் ஆவேசம்