மாவட்ட செய்திகள்

பணம் திருடியதாக நினைத்துதங்கையை கொன்றவருக்கு ஆயுள் தண்டனைஐகோர்ட்டு உறுதி செய்தது + "||" + Think of money stolen Death sentence for killing a sibling

பணம் திருடியதாக நினைத்துதங்கையை கொன்றவருக்கு ஆயுள் தண்டனைஐகோர்ட்டு உறுதி செய்தது