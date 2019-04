மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கடை அருகே மின் கம்பத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் மோதல்; தொழிலாளி சாவு + "||" + Motorcycle clash in electric pole near the new store; Worker's death

புதுக்கடை அருகே மின் கம்பத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் மோதல்; தொழிலாளி சாவு