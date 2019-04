மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றமாணவர்களுக்கு தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் வினியோகம் + "||" + Plus 2 passes the exam Provision of temporary score certificates for students

பிளஸ்-2 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றமாணவர்களுக்கு தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் வினியோகம்