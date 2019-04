மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணமங்கலம் அருகேஜலசமாதி அடைந்ததாக கூறப்பட்ட வாலிபரின் உடல் தோண்டி எடுப்புகலெக்டர் முன்னிலையில் பிரேத பரிசோதனை + "||" + Near Kannamangalam Digging the body of a young man who is said to have reached the aesthetics Preliminary examination in the presence of collector

கண்ணமங்கலம் அருகேஜலசமாதி அடைந்ததாக கூறப்பட்ட வாலிபரின் உடல் தோண்டி எடுப்புகலெக்டர் முன்னிலையில் பிரேத பரிசோதனை